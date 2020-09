Serie B – Saltata la trattativa tra la Reggina e Adil Rami

Serie B – Saltata la trattativa tra la Reggina e Rami

MILANO – Un’altra voce di mercato che coinvolge un ex rossonero! Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, è saltata la trattativa tra la Reggina e Adil Rami. Nella mattinata di oggi, infatti, era previsto l’arrivo in Italia del difensore, ex giocatore del Milan e campione del Mondo con la Francia, per svolgere le visite mediche di rito: tuttavia, il francese non si è presentato, giustificando la sua assenza per motivi personali.

La società calabrese, neopromossa nella serie cadetta, attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato di voler interrompere la trattativa con il giocatore: il club aveva concesso molto tempo a Rami per prendere una decisione e, una volta che sembrava tutto fatto, il calciatore è tornato sui suoi passi. La Reggina, adesso, comincerà a guardarsi intorno sul mercato, per trovare dei rinforzi adeguati alla lotta per la promozione in Serie A.