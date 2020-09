Serie B, colpaccio del Monza: arriva Boateng!

MILANO – Che l’ambizione del Monza, neopromosso in Serie B, fosse quella di lottare subito per salire nella massima categoria era già stato dichiarato più volte sia da Berlusconi che da Galliani. Sul mercato la società brianzola sta dimostrando di voler fare sul serio, tanto che dalla Fiorentina sta per arrivare a titolo definitivo Kevin-Prince Boateng. Galliani, che lo portò al Milan nell’estate del 2010, ha condotto la trattativa a fari spenti ed ha convinto il centrocampista classe ’87 a sposare il progetto. L’accordo c’è, ora manca solo l’ufficialità ma è ormai questione di ore. Per una squadra che milita in Serie B è davvero un super colpo di mercato.