Serie B, Pescara in campo con le mascherine. Legrottaglie: “Si sta sottovalutando il problema”

MILANO – Ieri sera, nella sfida contro il Benevento, i giocatori del Pescara hanno deciso di scendere in campo con le mascherine. Il tecnico biancazzurro, Nicola Legrottaglie, ha parlato di questa iniziativa al termine della partita: “Abbiamo avuto tredici casi di influenza, ma non ci hanno fatto fare i tamponi. Siamo arrivati a Benevento con le mascherine per dare un segnale ed evidenziare che il problema c’è e, forse, si sta anche sottovalutando”.

