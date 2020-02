Serie B, Balata: “Disponibili a giocare a porte chiuse”

MILANO – Al termine del Consiglio Federale che si è svolto oggi a Roma, Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, si è espresso sull’allarme Coronavirus con alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa: “Serve una regia unica in una situazione in divenire. Dobbiamo attenerci comunque alle disposizioni che vengono dal governo. La Figc si è resa disponibile all’ipotesi di giocare le partite a porte chiuse, ma dobbiamo aspettare. Dobbiamo cercare di gestire la situazione sotto ogni profilo, anche perché ci sono tanti campionati da dover salvaguardare”.

