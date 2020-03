Serie B, Vigorito tuona: “Se non si completa il campionato me ne vado”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha commentato la situazione che sta vivendo il calcio italiano, sospeso a causa della diffusione del Coronavirus: “La priorità è la salute dei cittadini, ma sono critico sulle soluzioni che potrebbero essere scelte quando si tornerà alla normalità. E’ giusto che i giocatori abbiano la stessa tutela sanitaria di tutti, il problema è capire cosa si farà quando tutto si sarà stabilizzato. Mi sembra evidente che qualcuno voglia non proseguire il campionato. Sento parlare di playoff e playout o di cristallizzare il campionato: tutte proposte avanzate da chi ha interesse nel farlo. C’è bisogno di stilare due programmi: uno in caso di non risoluzione del problema e uno in caso di ritorno alla normalità. Sono certo che la FIGC ci stia già pensando, ma noi abbiamo tanti dubbi e incertezze. Noi italiani abbiamo un problema serio: pensiamo sempre a ciò che devono fare altri, io penso sempre a ciò che posso fare io. Nell’ipotesi in cui dovessero negare al Benevento di salire in Serie A, cercherò di capire se tutto viene fatto in nome di un sacrificio generale. Se invece vengono premiate istanze di natura soggettiva per club che hanno maggiore rilevanza nazionale, il Benevento dovrà cercarsi un altro presidente. La Lega B vuole e deve terminare questo campionato, perché non è normale dopo 28 partite annullare i sacrifici economici di una tifoseria, di una società e di un’intera città”.

