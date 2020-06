Serie B, nuovo caso di Coronavirus

MILANO – Il Venezia, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto ieri che un suo calciatore è stato trovato positivo al Coronavirus: “Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuato venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stata rilevata in un calciatore la positività al Covid 19”.

Nella giornata odierna, come riferisce ‘veneziatoday.it’, è arrivata la conferma ma, fortunatamente, il calciatore sta bene, è asintomatico e i tamponi di tutti gli altri membri della squadra sono risultati negativi. Altri esami verranno effettuati fra domani e dopodomani.

Il Venezia, intanto, è in attesa di ricevere indicazioni dagli organi competenti: per ora non ci sono novità sulla partita del campionato di Serie B, in programma sabato 20 giugno, contro il Pordenone. La sfida è a forte rischio, ma al momento sembra confermata.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live