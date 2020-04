Serie B, Stirpe tuona: “La stagione va completata. Serie A a 22 squadre? Vinceremmo in tribunale”

MILANO – Intervistato dai microfoni de ‘Il Tempo’, il presidente del Frosinone, Benito Stirpe, si è espresso totalmente a favore della ripresa della stagione, minacciando ricorsi in caso di annullamento: “Riteniamo che il campionato debba concludersi sul campo. L’idea di spalmare la stagione in due anni? Al momento mi pare l’unico sistema che consentirebbe di avere un risultato sul campo, evitare decurtazioni di stipendi e permettendo di incassare quanto previsto. Inoltre i tifosi non ci rimetterebbero sugli abbonamenti, così come gli sponsor e le televisioni. Una Serie A a 22 squadre con il Frosinone ancora in B? È una proposta assurda, fatta da qualcuno che vuole trarre vantaggio anche da situazioni drammatiche. Se poi la attuassero, il Frosinone vincerebbe la sua battaglia legale a mani basse”.

