Ex Milan – Massimo Oddo esonerato dal Pescara

MILANO – Sette sconfitte, un pareggio e una vittoria. Soltanto quattro punti conquistati in nove partite di campionato: questo bilancio è costato l’esonero a Massimo Oddo, il quale non è più l’allenatore del Pescara. La decisione presa dal presidente Daniele Sebastiani è stata comunicata dalla società abruzzese, tramite una nota ufficiale: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Massimo Oddo. Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali”. Il posto sulla panchina biancazzurra verrà preso da Roberto Breda.