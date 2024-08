Sabatini: “Con il Torino Leao ha commesso 2 errori inammissibili”

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione di Rafael Leao in Milan-Torino

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Pressing', in onda su 'Italia Uno', canale del gruppo 'Mediaset', soffermandosi in modo particolare sulla prestazione di Rafael Leao in occasione di Milan-Torino. Il portoghese, infatti, era uno dei più attesi in questa nuova stagione rossonera all'esordio a San Siro ed ha avuto più di una volta l'occasione per entrare nel tabellino dei marcatori.

In un caso, in modo particolare, è stato imbeccato da Ruben Loftus-Cheek, che lo ha messo davanti alla porta a tu per tu con Vanja Milinkovic-Savic. Lo stesso Sandro Sabatini, commentando il match, ha quindi definito i due errori del lusitano 'inammissibili' e 'clamorosi'. Un giudizio netto nei suoi confronti, come ne sono arrivati tanti altri. D'altronde se vuole fare quel salto di qualità a cui punta deve anche aumentare il numero di gol facili.

"Si dice spesso che le ali devono entrare dentro al campo, ma attenzione a non snaturare alcuni giocatori con caratteristiche ben precise. Per me Leao è un giocatore che deve stare sulla fascia. Contro il Torino ha fatto due errori clamorosi, da Leao non sono ammissibili due errori così".