F.Inzaghi: “Gimenez? Gli ha fatto bene la panchina, sta entrando bene”

Pippo Inzaghi ha parlato a Cronache di Spogliatoio in merito a Santiago Gimenez :

"Gimenez è arrivato con una pressione incredibile, è stato pagato tanto: ha subito pagato lo scotto secondo cui in Italia, appena sbagli una partita, prima ti esaltano e poi ti stroncano. Adesso mi sembra che qualche panchina gli ha fatto bene, ultimamente è entrato bene: l'ho visto pimpante e ha fatto anche dei bei gol. Io sono il primo tifoso del Milan e mi auguro che al più presto si possa trovare un centravanti che faccia tanti gol come nella nostra epoca e che porti al Milan a rigiocare la Champions, a vincerla, a vincere lo Scudetto. Noi milanisti abbiamo bisogno di rivedere il Milan competitivo come ai vecchi tempi".