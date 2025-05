Sacchi: “Il Milan di oggi non ha un’idea, si procede a tentoni”

Il Milan sta per terminare una stagione fallimentare , soprattutto dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna . In un pezzo pubblicato sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato il momento negativo dei rossoneri.

Le parole dell'ex tecnico del Milan

"Il club viene prima di tutto, prima ancora dell'allenatore e dei giocatori. Perché con la sua storia, la sua visione e con il suo stile deve indicare la strada da percorrere. Il presidente Berlusconi, cui non finirò mai di essere grato, quando mi ingaggiò mi disse che il suo obiettivo era quello di vincere e convincere. Desiderava che il Milan facesse spettacolo, divertisse la gente. Aveva un'idea e la sapeva trasmettere ai suoi collaboratori. Vi sembra che il Milan di oggi, inteso come società, abbia un'idea? A me pare proprio di no. Si procede a tentoni e così facendo si finisce per andare a sbattere contro il muro".