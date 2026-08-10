Le amichevoli estive hanno messo in luce diversi problemi. E' necessario un immediato incontro tra l'allenatore e la dirigenza per pianificare le ultime settimane del mercato.

Le parole di Amorim post Chelsea

Come riportato questa mattina dal, è arrivato il momento di prendere decisioni cruciali riguardo al mercato per il. Per questo motivo, molto prestoper fare il punto della situazione. I match estivi hanno rivelato varie criticità e mancanze: la squadra ha bisogno di rinforzi in vari ruoli, ma prima di effettuare nuovi acquisti è fondamentale effettuare delle cessioni.Dopo la sconfitta contro il Chelsea, Amorim ha commentato a Sky riguardo al mercato del Milan: "Stiamo valutando le situazioni. Ovviamente, nel calcio il tempo è poco, ma vogliamo procedere nel modo corretto. E se guardiamo al nostro passato, abbiamo talvolta fatto degli sbagli. Non ripeteremo quegli errori. Sono molto soddisfatto della squadra. Con questa rosa saremo competitivi contro il Torino. Non so cosa accadrà sul mercato, ma sicuramente non chiederò nuovi acquisti dopo una sconfitta. Sono contento di quelli che ho e dobbiamo semplicemente migliorarci. La cosa bella di essere un allenatore non è solo richiedere nuovi giocatori. Ne ho chiesti due (Ramos e Gila, ndr) e il club ha fatto il possibile per acquistarli in tempi brevi. Abbiamo davvero ottimi giocatori, anche tra i giovani, e saremo pronti per la partita d’esordio. ”