Tra i calciatori che potrebbero lasciare il Milan nei prossimi giorni c'è anche Alphadjo Cissé, che ha attirato l'attenzione del Torino, particolarmente interessato al giovane trequartista. I due club stanno attualmente comunicando e, durante i colloqui, stanno considerando se includere nel contratto il prestito diritto di riscatto oppure se optare senza condizioni. Cissé è stato preso dal Milan a gennaio dal Catanzaro, dove ha continuato a giocare in prestito fino alla fine della stagione. Purtroppo, il giovane trequartista ha subito un grave infortunio che lo ha tenuto fermo per diversi mesi. È tornato in campo durante il derby di Milano che si è svolto a Perth pochi giorni fa.

Maignan e Rabiot criticati da Letizia

un giornalista, ha espresso le sue opinioni sul suo canale YouTube riguardomenzionando il rinvio del loro ritorno a Milanello al 16 agosto: "Un Capitano, in tutta la sua importanza, non si preoccupa dei giorni di riposo. Pensate che Lautaro Martinez ha concluso il Mondiale un giorno dopo Maignan, eppure torna esattamente una settimana prima: e poi ci stupiamo se all’Inter le cose funzionano diversamente. Naturalmente, lo stesso discorso vale per Rabiot, ma il ruolo di capitano lo rende ancora più rilevante. Ci sono stati addirittura quelli che speravano che Maignan potesse essere presente al funerale di Franco Baresi. Penso che indossare la fascia comporti una grande responsabilità: dovresti essere un modello per tutti… E qual è il modello? Arrivare a meno di una settimana dall’inizio del campionato, come se fosse una passeggiata? Mi dispiace, ma così non va. Spero che Amorim abbia riflettuto sui rischi, compresi quelli pratici: a Torino senza Rabiot sarà ancora più difficile. Il nostro avvio di stagione è molto delicato, un capitano dovrebbe accorgersene autonomamente. Si spera che torni in forma e non come due estati fa, in evidente sovrappeso".

I due giocatori francesi erano attesi a Milanello mercoledì, quando l'intera squadra riprenderà gli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi da Ruben Amorim al termine della tournée in Australia e Indonesia. Adrien Rabiot e Mike Maignan hanno avuto qualche giorno in più di ferie, e si nota la differenza rispetto ad altri calciatori francesi come Thuram, Akliouche e Mbappé, che sono già in allenamento con i loro club. Pertanto, il centrocampista e il portiere riprenderanno gli allenamenti solo domenica, esattamente a una settimana dall'inizio del campionato del Milan in trasferta contro il Torino.