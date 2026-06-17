Il Corriere della Sera ha tracciato uno dei possibili quadri gerarchici in relazione al Milan e la sua dirigenza. Gerry Cardinale ha parlato di anno zero, un nuovo inizio che deve ancora essere compreso da tutti persino i tifosi. Amorim è arrivato ma manca ancora tutto il resto, pertanto tracciare un disegno di come sarà strutturata la dirigenza del Milan è ancora molto difficile.

L'idea principale sembra essere quella di tre vertici: Cardinale al comando, un Head of Football (dirigente sportivo) e l'allenatore. In quest'ottica manca soltanto l'ufficialità di Krosche come Head of Football per completare quella che è stata definita come una struttura stile NBA (un'ottica prettamente americana).

La domanda finale è sul ruolo di Ibrahimovic. Zlatan non può essere esonerato o licenziato dal moment che è Senior Advisor di Redbird con quote significative, pertanto per evitare ulteriori scontri, lo svedese sarebbe soltanto un consulente. Ciò significa non prendere decisioni bensì offrire opinioni e possibili visioni per avere dei confronti e non degli scontri. Chi rimarrà al comando sarà Cardinale che dovrà assumere le decisioni chiave.

Bucciantini sull'asse Cardinale-Ibrahimovic

Durante il tradizionale incontro con "Calciomercato - L'Originale",ha discusso delle strategie del Milan, concentrandosi in particolare suNel consueto incontro con "Calciomercato - L'Originale",ha analizzato la decisione del Milan di riassumere un allenatore straniero,, invece di sceglierne uno italiano. Nella sua valutazione, ha messo in evidenza il metodo di lavoro della dirigenza rossonera.

"Il Milan ragiona in questo modo. Non sono interessati a comunicare con un linguaggio accessibile. Se avessero preso Amorim 20 mesi fa, la reazione sarebbe stata completamente diversa. Ibrahimovic e Cardinale continuano a non considerare a fondo il milanismo. Non è solo una questione di italianità, ma piuttosto di milanismo. ”

Cardinale-Amorim

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport,hanno già stabilito una connessione forte. Il proprietario statunitense ha optato per il tecnico portoghese perché è rimasto colpito dai numerosi incontri avuti nei giorni recenti. È ovvio che siano già state discusse alcune linee fondamentali per organizzare la stagione e una di queste coinvolge l'attaccante del Milan,, considerato incedibile da entrambi.

Oggi, la Gazzetta evidenzia i paletti che Gerry Cardinale ha stabilito in questa nuova fase come proprietario del Milan, un periodo in cui desidera prendere decisioni in modo diretto. Il titolo della Gazzetta recita: "I punti Cardinale. Gioco, giovani e visione condivisa. E il Diavolo mantiene Pulisic. " Per Cardinale e Amorim, Christian Pulisic è considerato incedibile. Con l’allenatore portoghese avrà inizio il nuovo ciclo rossonero: proprietà, dirigenza e staff tecnico collaboreranno in perfetta armonia. " Infine, viene menzionato il cambiamento di filosofia promosso da Cardinale: "Il nuovo Milan non giocherà più per evitare sconfitte, ma per cercare di vincere le partite. "