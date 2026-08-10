Fabrizio Romano ha condiviso un video sul suo canale YouTube insieme a Matteo Moretto, in cui i due esperti di calciomercato hanno fornito alcune novità sul mercato in uscita del Milan

"Negli scorsi giorni abbiamo accennato al fatto che il Porto potrebbe rappresentare un'opportunità per Santiago Gimenez. Adesso non ci sono trattative in corso tra le due società né con il calciatore, ma rimane un'opzione reale che va monitorata, poiché il messicano può rispondere perfettamente alle esigenze che il Porto ha per rafforzare il suo attacco".

La situazione di Athekame e Leao

"L'ultima notizia riguarda il trasferimento di Athekame al Lione. Ha sostenuto le visite mediche all'inizio di questa settimana, si tratta di un prestito secco senza opzioni di riscatto, quindi il giocatore tornerà al Milan la prossima estate. Riguardo al suo possibile sostituto, attualmente non abbiamo informazioni su trattative con il Genk per El Ouahdi".

Milan su Cissé ma c'è anche il Torino dell'ex Abate"Il Milan sta ancora considerando se rimpiazzare Athekame, non è una certezza al momento. Alphadjo Cissè ha buone possibilità di andare in prestito al Torino. I granata sembrano essere quelli che più desiderano il giocatore, assicurandogli anche un buon numero di minuti. Le relazioni tra le due squadre sono positive, quindi questa pista potrebbe diventare calda molto presto".