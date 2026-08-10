Il mercato del Milan continua a muoversi, con la dirigenza rossonera attenta alle possibili opportunità per rinforzare la corsia destra. Dopo la partenza ormai definita di Zachary Athekame, nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni relative a un possibile interesse per Zakaria El Ouahdi, esterno del Genk.

A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube. Il giornalista ha confermato il trasferimento di Athekame al Lione, spiegando anche i dettagli dell'operazione.

Milan, Athekame al Lione: i dettagli

Il terzino svizzero si trasferirà al Lione con la formula del prestito secco. Non sono previsti né diritto né obbligo di riscatto: al termine della prossima stagione, dunque, Athekame farà ritorno al Milan.

Romano ha spiegato: “La notizia delle ultime ore è il trasferimento di Athekame al Lione. Visite mediche all'inizio di questa settimana, operazione in prestito secco senza diritto o obbligo di riscatto, dunque il giocatore tornerà al Milan la prossima estate”.

El Ouahdi, nessuna trattativa con il Genk

Proprio l'addio temporaneo di Athekame ha alimentato le voci relative alla possibile ricerca di un nuovo esterno destro da parte del Milan. Tra i nomi accostati ai rossoneri c'è quello di Zakaria El Ouahdi, attualmente al Genk.

Al momento, però, non risultano trattative concrete tra il Milan e il club belga per il giocatore. Lo stesso Romano ha infatti precisato: “In merito al suo sostituto, al momento non ci risulta che ci sia una trattativa con il Genk per El Ouahdi”.

Il nome dell'esterno resta quindi tra i profili eventualmente monitorati, ma non ci sarebbero al momento negoziazioni avviate. Il Milan continua a guardarsi intorno e a valutare le opportunità di mercato per individuare la soluzione più adatta sulla fascia destra.