Il Milanista

Rubriche

Abbiati

Milan-Torino: la top 11 dei doppi ex

R. I. Milanista

Torna la nostra rubrica: immaginiamo la miglior formazione possibile composta dai giocatori che hanno vestito sia la maglia rossonera che quella granata

Roberto Baggio Milan

Bologna-Milan: la top 11 dei doppi ex

R. I. Milanista

Domenica, al Dall'Ara, si affronteranno Bologna e Milan: torna la nostra rubrica dei doppi ex