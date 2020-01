Milan-Sampdoria: la top 11 dei doppi ex

Di Simone De Bari

MILANO – Lunedì pomeriggio, nel giorno dell’Epifania, Milan e Sampdoria si sfideranno a San Siro nella diciottesima giornata di campionato, la penultima del girone di andata. Due squadre che stanno disputando una stagione sorprendentemente negativa, con i rossoneri che occupano l’undicesimo posto in classifica, a quota ventuno punti, e i blucerchiati che, con quindici punti, stanno lottando persino per non retrocedere in Serie B. Sia gli uomini di Pioli che di Ranieri vengono da una sconfitta nel turno pre-natalizio: il Diavolo è uscito con le ossa rotta dal Gewiss Stadium di Bergamo, mentre la Samp ha perso in casa con la Juventus.

Una sfida delicatissima per entrambe le squadre e, sicuramente, molto speciale per Alessio Romagnoli e Andrea Bertolacci, gli ex della giornata. Il difensore e capitano rossonero ha giocato nella Genova blucerchiata nella stagione 2014/2015, mentre il centrocampista ha svolto il percorso inverso, svincolandosi dal Milan la scorsa estate e approdando, a parametro zero, nella società ligure nel mese di ottobre. Tuttavia, sono tanti anche i doppi ex di questa partita. Di seguito, la nostra top 11.

(4-4-2): Antonioli, Antonini, Silvestre, Vierchowod, Mesbah, Evani, Poli, Seedorf, Gullit, Cassano, Pazzini. All. Mihajlovic.