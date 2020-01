Cagliari-Milan: i doppi ex della partita

Di Simone De Bari

MILANO – Domani pomeriggio il Milan giocherà l’ultima partita del girone d’andata, facendo visita al Cagliari alla Sardegna Arena (fischio d’inizio ore 15). I rossoneri arrivano da una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre gare, senza aver segnato neppure un gol. I padroni di casa, dal canto loro, non se la stanno passando meglio in quest’ultimo periodo, avendo rimediato tre sconfitte consecutive. Tuttavia, i sardi sono ancora in zona Europa League, mentre il Milan occupa il dodicesimo posto in classifica, con sette punti in meno rispetto ai giocatori di Maran. Insomma, il Diavolo è costretto a vincere per non finire definitivamente all’inferno, e sperare di rientrare nella corsa per l’Europa.

I DOPPI EX – Il più illustre è indubbiamente Enrico Albertosi. L’ex portiere ha difeso i pali del Cagliari dal 1968 al 1974 (vincendo uno Scudetto), prima di passare proprio al Milan fino al 1980 (vincendo una Coppa Italia e un campionato). Altri doppi ex della sfida sono Mario Ielpo, Valter Birsa, Davide Di Gennaro, Bartosz Salamon, Marco Borriello e Massimiliano Allegri, il quale ha allenato entrambe le squadre, vincendo lo Scudetto sulla panchina rossonera.