Atalanta-Milan: la top 11 dei doppi ex

Di Simone De Bari

MILANO – Domenica, alle 12.30, il Milan sfiderà l’Atalanta al Gewiss Stadium per la diciassettesima giornata di campionato, l’ultima dell’anno. Il grande ex della sfida è indubbiamente Giacomo Bonaventura, passato al club rossonero nel 2014 dopo quattro stagioni vissute a Bergamo. Tanti, tuttavia, sono i doppi ex di questa sfida: da Meazza a Inzaghi, passando per Donadoni, Montolivo, Morfeo, Carbone, Vieri, Ganz e Albertini. Alcuni, come Andrea Petagna e Bryan Cristante, sono oggi protagonisti in Serie A. Di seguito, la nostra top 11 dei calciatori che hanno vestito entrambe le maglie nella loro carriera.

(3-4-3): Taibi, Sala, Yepes, Pelagalli, Donadoni, Albertini, Montolivo, Meazza, Ganz, Inzaghi, Vieri.