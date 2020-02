Da Oddo a Gila: i doppi ex di Milan-Verona

Di Simone De Bari

MILANO – Domani pomeriggio, alle 15, l’Hellas Verona farà visita al Milan per la ventiduesima giornata di campionato. All’andata, seppur con grande fatica, i rossoneri riuscirono ad espugnare il Bentegodi grazie ad un rigore trasformato da Kris Piatek. Domani si affronteranno due squadre in un momento molto positivo: il Milan viene da un pareggio e tre vittorie di fila (cinque considerando anche la Coppa Italia) e, da inizio anno, è ancora imbattuto. Il Verona, dal canto suo, ha raccolto cinque risultati utili consecutivi nelle ultime settimane. Non è un caso che Milan e Verona, insieme alla Lazio, siano le squadre ad aver conquistato più punti (10) in questo inizio di 2020. Soltanto due lunghezze dividono meneghini e scaligeri in classifica, ma la banda Juric ha ancora una gara da recuperare.

GLI EX – Sarà una sfida speciale per Fabio Borini, passato dal Milan all’Hellas proprio in questo mercato invernale. Un altro ex della gara è Giampaolo Pazzini, oggi capitano gialloblu con un passato all’ombra del Duomo. Chi invece ha svolto il percorso inverso è Ante Rebic: nel 2016 ha racimolato 10 presenze con la squadra veneta, mentre oggi è il giocatore più in forma tra quelli a disposizione di Stefano Pioli.

I DOPPI EX – I più illustri sono indubbiamente Massimo Oddo e Alberto Gilardino, ma tra coloro che hanno vestito entrambe le maglie troviamo anche Alessio Cerci, Martin Laursen, Massimo Donati, Florian Raducioiu e Filippo Maniero.