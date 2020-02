Meazza, Baggio, Pirlo, Ronaldo: quanti doppi ex nel derby! Ecco la top 11

Di Simone De Bari

MILANO – Siamo ormai arrivati alla vigilia dell’attesissimo derby della Madonnina, che vedrà Inter e Milan sfidarsi alla Scala del Calcio nel ventitreesimo turno di campionato. Il sogno Scudetto da un lato, quello Champions dall’altro. Una partita che, tuttavia, non potrà mai valere soltanto tre punti: in palio c’è la supremazia cittadina e in particolare, nel caso del Milan, la necessità di riscrivere la storia. Per il Diavolo, infatti, la vittoria nella stracittadina manca in campionato da ben 4 anni. Inoltre, i rossoneri non vincono un derby ‘in casa dell’Inter’ dal novembre del 2010. Quasi 10 anni, un’eternità.

I DOPPI EX – Inter-Milan, però, è anche una partita ricca di doppi ex, alcuni dei quali hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio, come Meazza, Collovati, Seedorf, Vieira, Pirlo, Vieri, Baggio, Crespo e Ronaldo. Ma come non ricordare anche Toldo (cresciuto nelle giovanili rossonere), Panucci, Coco, Davids, West, Simic, Guly, Helveg, Muntari, Favalli, Ganz, Brocchi, Cassano, Pazzini, Balotelli, Serena e, ovviamente, Ibrahimovic. Di seguito, la nostra top 11.

(3-4-1-2): Toldo, Panucci, Collovati, Favalli, Seedorf, Pirlo, Vieira, Meazza, Baggio, Ibrahimovic, Ronaldo.