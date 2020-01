Milan-Udinese: la top 11 dei doppi ex

Di Simone De Bari

MILANO – La prima giornata del girone di ritorno si avvicina a grandi passi. Domani si inizierà con Lazio-Sampdoria, mentre chiuderanno il turno Atalanta e Spal lunedì sera al Gewiss Stadium. Il Milan sarà impegnato domenica, ad ora di pranzo, contro l’Udinese. Continuità: questa è la parola d’ordine in casa rossonera dopo le ultime due vittorie fra campionato e Coppa Italia, per risalire la classifica e tornare a competere per un posto in Europa. Dal canto loro i friulani, reduci da tre successi di fila, hanno un solo punto in meno del Milan e ben dieci di vantaggio sulla zona retrocessione. Milan-Udinese è anche una sfida ricca di doppi ex. Di seguito, la nostra top 11.

(3-4-3): Fabio Cudicini, Thomas Helveg, Christian Zapata, Luigi Sala, Marek Jankulovski, Sulley Muntari, Angelo Colombo, Manuel Locatelli, Marcio Amoroso, Pietro Paolo Virdis, Oliver Bierhoff. All. Alberto Zaccheroni.