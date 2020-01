Verso Brescia-Milan: i doppi ex della partita

Di Simone De Bari

MILANO – Il Milan è pronto a riprendere la sua marcia in campionato dopo le ultime due vittorie consecutive, e lo farà domani sera allo Stadio Rigamonti di Brescia. Da una parte l’obiettivo salvezza, dall’altra la necessità di scalare la classifica per tornare nella zona europea. Una sfida che chiamerà a raccolta moltissimi tifosi, non a caso il Rigamonti sarà tutto esaurito. Non ci sarà l’ex rossonero Mario Balotelli, espulso la scorsa settimana contro il Cagliari. L’altro ex della sfida, Alessandro Matri, siederà molto probabilmente in panchina. Tanti sono i giocatori che hanno vestito sia la maglia del Milan che del Brescia nella loro carriera, a partire da Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Filippo Galli e Federico Giunti (attuale tecnico del Milan Primavera). Altri doppi ex di Brescia-Milan sono Daniele Bonera e Florin Raducioiu.