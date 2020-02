Milan-Torino: la top 11 dei doppi ex

Di Simone De Bari

MILANO – Milan e Torino si sfideranno lunedì sera al Meazza chiudendo il ventiquattresimo turno di Serie A. La classifica vede la squadra di Pioli al decimo posto con trentadue punti, mentre gli uomini di Longo occupano la tredicesima posizione a quota ventisette. Durante questa stagione, le due compagini si sono affrontate già due volte: nell’andata in campionato, in cui riuscirono a prevalere i granata in rimonta (2-1), e tre settimane fa in Coppa Italia dove, a ribaltare il risultato, furono invece i rossoneri (4-2). Milan-Toro è anche una gara ricca di grandi doppi ex. Di seguito, la nostra top 11.

(4-3-3): Abbiati, Abate, Rosato, Pancaro, Cesare Maldini, Lentini, Fuser, Loik, Combin, Vieri, Serena. All. Radice.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live