Di Stefano: “Jovic e Bennacer hanno lasciato Milanello, cosa c’è dietro?”

Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Ismael Bennacer e Luka Jovic, calciatori del Milan

Stefania Palminteri Redattore 30 agosto 2024 (modifica il 30 agosto 2024 | 14:41)

Peppe Di Stefano, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'Sky Sport 24', soffermandosi in modo particolare su Ismael Bennacer e Luka Jovic. L'inviato della nota emittente ha spiegato infatti come il centrocampista algerino e l'attaccante serbo abbiano lasciato da pochi minuti il centro sportivo di Milanello e non saranno in ritiro con la squadra in vista della sfida alla Lazio.

Questo significa che molto probabilmente sono vicini ad un addio al Milan. Il centrocampista, come noto, sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid che ha presentato addirittura un'offerta. Quanto al centravanti difficile capire dove andrà dal momento in cui fino a questo punto ha sempre rifiutato categoricamente tutte le destinazioni. Peppe Di Stefano ha poi ipotizzato che le loro uscite possano spingere la dirigenza a fare qualcosa anche in entrata in queste ultime ore. Ecco, dunque, le sue parole.

"Bennacer e Jovic sono appena usciti, hanno lasciato Milanello, non saranno in ritiro con la squadra. Qualcosa bolle in pentola. Ipoteticamente potrebbero essere vicini alla cessione. E logicamente l’uscita farebbe pensare a qualche cosa in entrata".