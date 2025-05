Calciomercato Milan, Gimenez non basta: “Colpo esplosivo in attacco!” | News

L’estate rossonera si preannuncia caldissima, anche per quanto riguarda il fronte offensivo. Con la rivoluzione in vista, il Milan è infatti pronto a intervenire in modo deciso per rinforzare l’attacco e affiancare a Santiago Gimenez un altro bomber di peso. I nomi sul taccuino della dirigenza non mancano e spaziano tra vecchie conoscenze, profili a sorpresa e anche qualche suggestione di livello assoluto. E allora senza perdere troppo tempo andiamo subito a scoprire, nome per nome, tutti gli attaccanti finiti nel mirino del Milan per il colpo grosso dell’estate: iniziamo con la carrellata <<<