Ramazzotti: “Almeno la Coppa Italia garantirebbe l’Europa League al Milan”

"La conquista della Coppa Italia garantirebbe soprattutto l’accesso alla prossima Europa League. Non si tratta certo di un palcoscenico paragonabile alla Champions, né a livello di esposizione televisiva mondiale né a livello di incassi dalla Uefa, ma non star fuori dall’Europa del pallone (cosa che al Milan è successa l’ultima volta nel 2019-20 dopo l’intesa con l’Uefa e la sentenza del Tar per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario) permetterebbe alla società di confermare la sua internazionalità, testimoniata dalla patch con le sette Coppe dei Campioni-Champions che Maignan e compagni avevano sulla manica anche in questa stagione".