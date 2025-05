Calciomercato, il Milan vuole comprare un fenomeno: “45 milioni per…”

Come al solito, sono tantissime le voci e le indiscrezioni di calciomercato che orbitano senza sosta in ambiente Milan. E, come al solito, noi torniamo a fare il punto della situazione con la nostra consueta raffica di mercato, in cui abbiamo racchiuso le news più rilevanti e importanti delle ultime ore che riguardano il club rossonero. E occhio, perché ci sono anche alcune novità decisamente clamorose. In questo nuovo appuntamento parleremo di diversi obiettivi in entrata con tanti nomi nuovi accostati al Milan. Ma andiamo con ordine. Partiamo dunque con la carrellata di notizie dalla prima indiscrezione che parla proprio di un possibile colpo a sorpresa <<<