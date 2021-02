Krunic: “Da bambino tifavo Stella Rossa, ma giocare nel Milan è un sogno”

MILANO – Alla vigilia di Stella Rossa-Milan, gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello: “Sappiamo di andare ad affrontare la squadra più forte della Serbia, che sta dominando il proprio campionato e anche in Europa League ha svolto un bel percorso. La Stella Rossa ha anche un grande passato con il Milan nelle sfide europee. Noi però abbiamo tanta voglia di riscattare la sconfitta con lo Spezia e abbiamo la piena consapevolezza delle nostre qualità. Andremo al Marakàna con l’obiettivo di vincere la gara, per fare un passo importante verso la qualificazione”.

SUL SUO RUOLO – “Amo giocare da mezzala, anche il mister lo sa. Nel nostro modulo non c’è la mezzala, ma posso fare bene sia come mediano che come trequartista o all’occorrenza esterno alto. Ovviamente le decisioni spettano sempre al mister: sceglie lui se mandarmi in campo. Io sto cercando di sfruttare le mie occasioni. Provo a farmi trovare sempre pronto quando vengo chiamato in causa. Mi sento pronto e non vedo l’ora di scendere nuovamente sul terreno di gioco”.

SULLA SCONFITTA CON LO SPEZIA – “Non deve crearsi confusione nel gruppo. E’ importante mantenere la tranquillità. Il problema maggiore è il modo in cui abbiamo perso, non era il vero Milan quello di sabato scorso. Abbiamo parlato tra di noi in questi giorni e già domani avremo l’opportunità di ripartire. Dobbiamo guardare avanti con fiducia e serenità”.

SULLA STELLA ROSSA – “Sarà bello giocare la Marakàna, sono molto emozionato e felice, perché da bambino tifavo proprio per la Stella Rossa. Tuttavia sono un professionista, giocare nel Milan è sempre stato un mio grande sogno e sono felicissimo di averlo realizzato. Questa è la mia seconda casa”.