Stankovic: “Ibra? A 39 anni è il numero 1. Sul Milan…”

MILANO – Manca solo un giorno ed il Milan tornerà a calcare dopo diverso tempo un palcoscenico europeo dal discreto livello. I sedicesimi di finale di Europa League non sono certo ciò a cui questa squadra ambisce, ma rappresentano un buon punto di partenza per provare a tornare a contare in Europa. L’allenatore della Stella Rossa è una vecchia conoscenza del nostro calcio. Si tratta di Dejan Stankovic: nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Stella Rossa, Lazio e Inter, vincendo un campionato jugoslavo, tre Coppe di Jugoslavia, sei campionati italiani (uno con la Lazio e cinque con l’Inter), cinque Coppe Italia (una con la Lazio e quattro con l’Inter) e sei Supercoppe italiane (due con la Lazio e quattro con l’Inter), una Coppa delle Coppe UEFA, una Supercoppa UEFA, una UEFA Champions League e una Coppa del mondo per club FIFA. Stankovic ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni.

Come arriva la sua Stella Rossa all’andata con il Milan?

“Siamo reduci da due vittorie in trasferta, in forma: i ritiri a Cipro e in Turchia sono serviti per ricaricarci”.

I pericoli da temere?

“Il loro modo diretto di giocare e certe individualità: penso a Leao, Rebic, Castillejo, Zlatan, Calhanoglu, Kessié che è una macchina da guerra, ma soprattutto a Theo, decisivo quanto per noi Maicon nella stagione del Triplete”.

Sorpreso da Ibrahimovic?

“È un professionista esemplare, si esalta quando il livello aumenta. E di conseguenza, alza quello dei compagni. A 39 anni è il numero uno”.

Quasi 11 ne sono passati dall’ultimo scudetto dell’Inter.