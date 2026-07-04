Mario Gila rossonero!

Il Milan spinge. Su IlMilanista.it ve ne parliamo da giorni e giorni. E dopo Goncalo Ramos vede più vicino anche Mario Gila, diventato nelle ultime ore il nome forte per sistemare la difesa di Ruben Amorim. La partita non è ancora chiusa, perché con la Lazio manca l’intesa definitiva sulle cifre, ma il club rossonero avrebbe fatto un passo avanti pesante: il sì del giocatore.

Gila, il Milan ha l’intesa col giocatore

A fare il punto è il Corriere dello Sport, che questa mattina dedica spazio al difensore della Lazio. Il passaggio chiave sarebbe arrivato nelle ultime ore: il Milan avrebbe trovato un accordo con l’entourage di Mario Gila per un contratto quinquennale.

Le cifre dell’ingaggio sarebbero importanti, con una parte destinata a salire attraverso bonus legati al rendimento personale e agli obiettivi della squadra. Formula classica, ma pesante. Perché racconta bene quanto il Milan voglia davvero arrivare al centrale spagnolo e quanto Amorim lo consideri adatto alla squadra che ha in mente. Ruben Amorim avrebbe parlato direttamente con Gila, spiegandogli il ruolo che avrebbe nel suo Milan. Non una chiamata di cortesia, insomma. Nel suo progetto, con la difesa a tre, il difensore della Lazio sarebbe uno dei pezzi forti del reparto. Un titolare, o comunque un giocatore da mettere subito al centro del lavoro.

Ora c’è la Lazio

Il nodo, adesso, resta quello più complicato: l’accordo economico con la Lazio. I contatti tra le società continuano e il Milan punta alla chiusura nei prossimi giorni. L’operazione potrebbe andare verso i 30 milioni di euro, con una parte fissa e una quota di bonus. È lì che si gioca la partita. Una proposta costruita in questo modo permetterebbe ai rossoneri di superare le offerte delle altre pretendenti. L’Atalanta, come detto, ci ha provato in modo concreto, ma senza ottenere il sì pieno del giocatore. Il Napoli, invece, pur avendo raggiunto un’intesa di massima con l’entourage, non è mai arrivato alla chiusura con la Lazio.

Spazio aperto. Il Milan ci si è infilato.

Adesso il club rossonero è in pole position e aspetta il via libera finale per consegnare ad Amorim uno dei rinforzi considerati prioritari. Le prossime ore possono diventare quelle buone per trasformare il sorpasso in un affare vero. Gila è vicino, ma manca ancora l’ultimo sì della Lazio.