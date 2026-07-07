Mario Gila

Dopo l'acquisto diilsta lavorando anche per finalizzare l'arrivo diche nei giorni scorsi ha accettato l'offerta del club rossonero di un contratto di cinque anni da 5 milioni di euro a stagione. Resta da raggiungere un accordo con la Lazio, con l'agente del difensoreche sta portando avanti le trattative per conto del Diavolo con

Il Corriere della Sera ha riportato questa mattina che la trattativa dovrebbe chiudersi per circa 30 milioni di euro, con la possibilità di includere nell'affare il cartellino del giovane Lorenzo Calvani, terzino del 2008 della Primavera della Lazio. Il club di via Aldo Rossi spera di definire tutto entro la fine di questa settimana.

Longoni, le prime parole al PSG

È ufficiale il trasferimento daa PSG di, giovane portiere del 2008 che oggi ha firmato un contratto che lo porterà a vestirsi per il club parigino fino al 2031. Intervenendo ai canali ufficiali del club, il portiere italiano ha espresso il suo entusiasmo per il suo arrivo nella squadra campione d'Europa.

"Vorrei innanzitutto esprimere la mia gratitudine al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos e a Luis Enrique per l'opportunità che mi è stata offerta e per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Sono molto contento di entrare a far parte del Paris Saint-Germain e continuerò a impegnarmi come sempre per ripagare questa fiducia. Qui ho la possibilità di crescere sia come calciatore che come persona. Potrò allenarmi con uno staff eccezionale e con giocatori davvero straordinari in un centro sportivo di alto livello, un sogno che ho sempre avuto. Sono certo che qui avrò l'opportunità di progredire e aumentare le mie esperienze come giovane uomo. "