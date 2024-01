Sindaco S.Donato: “Stadio Milan? Hanno in mente qualcosa di grande”

In esclusiva a Radio Sportiva ha parlato il sindaco di San Donato Francesco Squeri che sulla possibilità di costruire lo stadio del Milan lì ha detto: “L’area completa è tra la ferrovia, con l’alta velocità della Milano-Bologna , e l’Autostrada del Sole. Siamo al km 0 dell’Autostrada del Sole. È un’area già da più di 30 anni edificabile, non è dentro la giurisdizione del Parco Sud Milano . Dal punto di vista dell’immagine è un’area ideale”.

“Pensate ad immaginare quante centinaia di migliaia di persone al giorno vedono lo stadio, chi dal treno e chi dall’autostrada. Il Milan ha intenzione di fare un progetto molto molto all’avanguardia, è un progetto che verranno veramente a vederlo da tutto il mondo. Sempre se si realizza. Si sono rivolti al più grande studio d’architettura per le costruzioni sportive, che è lo studio Manica di Londra . Vogliono fare una cosa che veramente stupisce”.

