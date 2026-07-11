Gila si presenta al Milan: «Una sfida bellissima, darò tutto»

Mario Gila è pronto a cominciare la sua avventura al Milan. Dopo aver firmato un contratto con il club rossonero fino al 2031, il difensore spagnolo ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali della società, raccontando le ragioni che lo hanno convinto ad accettare la proposta del Diavolo.

Una decisione maturata soprattutto per il prestigio e la storia del club. «Ho scelto il Milan perché è una delle squadre più forti al mondo. La sua storia e tutto ciò che lo circonda rappresentano quello di cui avevo bisogno per arrivare a determinati livelli», ha spiegato Gila.

Il centrale non ha nascosto le proprie ambizioni. È convinto che la squadra possa togliersi diverse soddisfazioni e ha promesso di mettersi subito al servizio del gruppo. «Possiamo fare tante cose belle e raggiungere obiettivi importanti. Darò tutto quello che ho per aiutare la squadra. Per me è una sfida bellissima».

Nella sua scelta hanno inciso anche il progetto tecnico e le idee dell’allenatore. Gila vuole capire rapidamente ciò che gli verrà chiesto in campo e trovare il prima possibile la giusta intesa con i nuovi compagni.

Lo spagnolo ha poi raccontato le sensazioni vissute durante le sue prime giornate da calciatore rossonero. «Ero molto emozionato all’idea di arrivare in un club così importante. Sono stati giorni pieni di emozioni positive e sono davvero felice».

Adesso l’attenzione è rivolta al raduno di lunedì, primo appuntamento della nuova stagione. Gila attende con curiosità l’ingresso a Milanello, l’incontro con il tecnico e il primo contatto con i sostenitori milanisti. «Non vedo l’ora di conoscere il mister, capire come lavora e iniziare ad allenarmi. Ho tanta voglia di vivere Milanello».