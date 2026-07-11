Bondo, il Milan apre alla cessione: l’Udinese ha chiesto informazioni

Warren Bondo è tornato a Milanello dopo l’esperienza in prestito alla Cremonese, ma la sua permanenza in rossonero dovrebbe durare poco. Il centrocampista, infatti, non rientra nei programmi del Milan per la prossima stagione e la società avrebbe già fatto conoscere la propria posizione agli agenti del giocatore.

Adesso toccherà al suo entourage trovare una soluzione. Qualcosa, comunque, ha già iniziato a muoversi. Nei giorni scorsi Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, è stato nella sede del Milan per alcuni incontri di mercato. L’occasione sarebbe servita anche per chiedere informazioni su Bondo, seguito dal club friulano come possibile rinforzo per il centrocampo. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport.

Per il momento non si può ancora parlare di una trattativa vera e propria. Quello dell’Udinese sarebbe stato soltanto un primo sondaggio, utile a capire le condizioni di un’eventuale operazione e le intenzioni del Milan.

La pista friulana, però, non è l’unica. Come raccontato nei giorni scorsi dalla nostra redazione anche alcune società inglesi avrebbero mostrato interesse per l’ex giocatore del Monza. Nessuna proposta è stata ancora presentata, ma il nome del centrocampista ha cominciato a circolare e nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi contatti.

Il Milan, intanto, osserva la situazione senza particolare fretta. La società è pronta ad ascoltare le offerte e valuterà le eventuali proposte che arriveranno in via Aldo Rossi. Per Bondo, dunque, il futuro appare lontano da Milanello, anche se la prossima destinazione resta ancora tutta da definire.