Mercato, DAZN sgancia il bolide: “Botto a sorpresa, Milan in pole!” / News

Come al solito, sono tanti i nomi che continuano a circolare o a spuntare in orbita Milan per questo mercato di gennaio, ma anche in vista della prossima estate. Noi abbiamo cercato di fare chiarezza su alcuni nomi, raccogliendo alcune importanti indiscrezioni. Per quanto riguarda il tanto atteso colpo in difesa, al momento sarebbero molto fredde le candidature di Trevoh Chalobah del Chelsea, che è stato proposto ma non convince il Milan, e di Jakub Kiwior dell'Arsenal. Discorso simile anche per Nianzou del Siviglia, sondato ma attualmente non tra le prime scelte dei rossoneri.