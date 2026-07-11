Milan, lunedì il raduno: parte il nuovo corso di Amorim

Mancano ormai due giorni all’inizio ufficiale della nuova stagione del Milan. Lunedì, con il tradizionale raduno di Milanello, prenderà il via il lavoro del nuovo gruppo rossonero guidato da Ruben Amorim. L’attesa è alta, non soltanto tra i tifosi, ma anche tra gli addetti ai lavori, curiosi di capire quale volto avrà il Diavolo affidato al tecnico portoghese.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra proprio sulle idee dell’ex allenatore di Sporting Lisbona e Manchester United. Il titolo scelto dal quotidiano è chiaro: “Il metodo Amorim. Intensità e pressing: il nuovo Diavolo dovrà andare veloce”.

L’obiettivo dell’allenatore è cambiare passo rispetto alla passata stagione, dando alla squadra un’identità più aggressiva e riconoscibile. Amorim vuole un Milan capace di reagire immediatamente alla perdita del pallone, alzare il ritmo e portare pressione sugli avversari senza concedere tempo per organizzare la manovra.

Alla base del suo calcio ci saranno intensità, movimenti coordinati e automatismi da assimilare durante il lavoro quotidiano. Ogni giocatore dovrà sapere dove muoversi e come occupare gli spazi, con e senza palla. Non ci sarà spazio, dunque, per un gioco attendista o troppo lento.

La trasformazione comincerà proprio da Milanello. Saranno gli allenamenti delle prossime settimane a gettare le fondamenta del nuovo progetto tecnico e a mostrare quanto velocemente la squadra riuscirà a recepire le richieste del suo allenatore. Amorim vuole imprimere da subito la propria impronta: il nuovo Milan dovrà correre, pressare e pensare più in fretta.