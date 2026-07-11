Camarda e Comotto ripartono da Milanello: Amorim li valuterà nel ritiro estivo

Francesco Camarda e Christian Comotto sono pronti a rimettersi al lavoro con il Milan. Dopo le rispettive esperienze in prestito al Lecce e allo Spezia, i due giovani classe 2008 torneranno a Milanello e lunedì prenderanno parte al raduno che darà il via alla nuova stagione rossonera.

Entrambi saranno a disposizione di Ruben Amorim, chiamato a guidare il nuovo corso del Diavolo. Il tecnico portoghese avrà modo di osservarli da vicino nel corso delle prossime settimane, tra allenamenti e amichevoli estive, prima di esprimere una valutazione definitiva sul loro futuro.

A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano, non è da escludere che Camarda e Comotto possano restare in prima squadra. Molto, però, dipenderà dalle risposte che riusciranno a dare durante il precampionato. Amorim vuole capire se i due ragazzi siano già pronti per trovare spazio con continuità oppure se, per la loro crescita, sarà più utile un’altra stagione in prestito.

Il discorso riguarda anche Kevin Zeroli. Il centrocampista è rientrato alla base dopo l’ultima esperienza lontano da Milano e verrà valutato con la stessa attenzione dal nuovo allenatore. Anche per lui l’estate rappresenterà un passaggio importante, utile per provare a guadagnarsi un posto nella rosa della prossima stagione.

La linea del club, intanto, sembra essere diventata più chiara. Dopo quanto accaduto con Mattia Liberali, Gerry Cardinale avrebbe chiesto alla dirigenza di prestare maggiore attenzione ai talenti cresciuti nel vivaio. L’obiettivo è evitare che altri giovani lascino il Milan senza garantire un ritorno economico alla società.

Le prossime settimane serviranno quindi a capire chi riuscirà davvero a convincere Amorim. Per Camarda, Comotto e Zeroli l’occasione è concreta: il raduno di lunedì sarà soltanto il primo passo.