Orsolini a Dazn: “Mentre calciavo il rigore non ho guardato Maignan”

Il giocatore del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato dopo il pareggio per due a due con il Milan: le sue parole!

In esclusiva a Dazn ha parlato Orsolini che ha detto: " Il gol su rigore mi mancava. Rete importante in un momento dove stavamo soffrendo".

"Volevo dare una mano sin dal primo minuto. Quando sono entrato l'ho fatto con la giusta cattiveria . Mentre calciavo il rigore non guardavo Maignan . Ho tirato ed è andata bene".

