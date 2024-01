Milan-Bologna, un super Loftus non basta: la gara termina in pareggio

La prima vera occasione di gara passa tra i piedi di Calabria . Leao sfreccia in area e calcia violentemente: Skorupski para e Calabria calcia nuovamente, ma spara alto. Poco dopo però è il Bologna a passare avanti grazie alla rete di Zirkzee . L'attaccante approfitta di una serie di fattori e beffa Maignan con un tunnel da una posizione angolatissima. Al 39' il direttore di gara fischia un calcio di rigore a favore dei meneghini. Nasce tutto da una punizione di Theo che crossa per Kjaer il quale abbassa la testa sul piede di Ferguson. Massa reputa l'intervento come falloso e concede ai padroni di casa un penalty. Il tiro dagli undici metri viene parato dai rossoblù: conclusione debole rasoterra di Giroud. Nel frattempo viene allontanato Thiago Motta per protesta (espulso). Dopo pochi minuti arriva il gol del momentaneo 1-1 dei rossoneri. Calabria scende sulla fascia e centra dalla destra la zampata vincete d i Loftus-Cheek .

SECONDO TEMPO:

Dopo pochi minuti dal calcio d'inizio della seconda frazione di gioco il Bologna spreca una clamorosissima azione che avrebbe portato il raddoppio. Al 48' parte un cross dai piedi di Fabbian, Zirkzee controlla in area, salta Kjaer e Gabbia ma a tu per tu con Maignan spara alto. Continuano a spingere gli ospiti sempre con il solito attaccante, che anche in questa opportunità non trova la via della rete. Al 64' traversa rossonera. Reijnders piazza il destro dal limite dell'aria, la palla si stampa all'incrocio dei pali. Al 73' Massa fischia un calcio di rigore per il Milan. Un'accelerazione di Rafael Leao procura il penalty: Beukema colpisce il portoghese sul volto per difendere, il direttore di gara se ne accorge e fischia il fallo. Questa volta dal dischetto si presenta Theo Hernandez. Il francese colpisce il palo e poi insacca in maniera irregolare. All'83' dopo una serie di opportunità sprecate è il Milan a passare in vantaggio. Il gol porta un'altra volta il nome di Loftus-Cheek. Florenzi mette la palla in mezzo dal fondo, a buttare la palla in rete è nuovamente il centrocampista americano che sigla una doppietta personale. Al 90' arriva l'ennesimo episodio di una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Questa volta ad ottenere un calcio di rigore è il Bologna. Filippo Terracciano , appena subentrato trattiene in area di rigore Kristansen. A presentarsi dagli undici metri è Orsolini che imbuca il pallone nell'angolino. Al 96' Massa fischia tre volte e la gara di San Siro termina con il risultato di 2-2.