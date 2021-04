Milanello ripresa degli allenamenti post Lazio

MILANO – Il Milan ieri sera ha perso in malo modo contro la Lazio. Un 3 a 0 secco che rovina (o potrebbe rovinare) i sogni del club di via Aldo Rossi di tornare a giocare la Champions League, competizione vinta 7 volte. Ora le restanti...

Ora le restanti partite per il gruppo di Stefano Pioli vanno vissute tutte come finali. Un po' come fatto dalla formazione di Simone Inzaghi ieri e confermato nel prepartita da Igli Tare ai microfoni di Sky Sport. Benevento, Juve, Torino, Cagliari e Atalanta. Un finale di stagione non proprio facile, ma se il Milan desidera tornare ad affrontare le big d'Europa non può farsi spaventare da questi club.