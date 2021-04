Lazio, Tare: “Per noi è come una finale”

Le parole del dirigente biancoceleste.

MILANO - Prima di Lazio-Milan, Igli Tare, direttore sportivo del club capitolino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' come una finale per noi. Dopo la sconfitta di Napoli, per noi è rimasta l'ultima spiaggia questa sera. Dobbiamo assolutamente cercare di vincere questa partita. La sconfitta di giovedì brucia, perché la partita è stata indirizzata da due episodi clamorosi in occasione dei primi due gol. Il Napoli ha fatto una bellissima partita, ma ci sono stati episodi che hanno condizionato la gara. Dobbiamo provare a ripartire questa sera, è troppo importante per noi questa sfida. La prossima sessione di calciomercato? Ci saranno degli acquisti giusti. Ringiovanire la squadra è un conto, ma mantenere una squadra competitiva ne è un altro. Cercheremo di dare un po' di equilibrio al gruppo, per non perdere il livello che abbiamo raggiunto. Il campionato è molto competitivo e una delle cose che abbiamo imparato è che è fondamentale mantenere una squadra all'altezza. Il mercato estivo, però, sarà molto difficile per quanto riguarda le risorse economiche delle società. Non solo in Italia, ma in tutta Europa".