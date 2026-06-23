Non si placano le contestazioni dei supporter del Milan, che nelle ultimissime settimane hanno affisso manifesti con la scritta "Liberate il nostro Milan" in varie città italiane e all'estero per criticare il lavoro di RedBird, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Le recenti incertezze tra i tifosi del Milan sono sorte dopo che il presidente rossonero ha comunicato le sue scelte per la dirigenza: "Organigramma contestato dalla tifoseria" è il titolo odierno del Corriere dello Sport.

Le incognite sulle decisioni di Cardinale sono numerose: soprattutto, i sostenitori non comprendono il motivo per cui il numero uno di RedBird non abbia inserito alcun esperto di campo nella nuova dirigenza, preferendo invece professionisti nel settore dell'analisi dei dati e della finanza. Tuttavia, le critiche più incisive ricadono sempre su Ibrahimovic, che, da leggenda del calcio, è diventato ora uno dei principali destinatari della contestazione da parte dei milanisti.

Fabrizio Biasin ha commentato le recenti scelte di Cardinale riguardo il nuovo organigramma della società. Durante l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha discusso dell'assetto societario recentemente adottato da Cardinale. Queste sono state le sue considerazioni.

"Quando i vertici del Milan decidono di azzerare la dirigenza, questo potrebbe anche avere senso in caso di una crisi sportiva, a patto che ci siano idee chiare su cosa si desidera fare. Il Milan non ha avuto una visione definita, altrimenti non si comprenderebbero le situazioni verificatesi in queste settimane. Se mi dici che stai esplorando l'Europa, o meglio, ti affidi a un'agenzia per cercare dirigenti competenti per il tuo nuovo progetto, e dopo un tour in metà Europa la tua scelta finale ricade su ciò che avevi già a disposizione, che era un ambito che non conoscevamo a menadito ma che era già presente, significa aver completamente negato tutto ciò che avevi pianificato e anche aver raccontato qualche menzogna ai tifosi a cui avevi promesso una nuova dirigenza formata da nomi di spicco in Europa".