Baiocchini: “Milan, la media punti è crollata. Rinnovo Donnarumma? Fase di stallo”

Il giornalista di Sky Sport fa il punto della situazione in casa rossonera.

MILANO - La sconfitta rimediata ieri sera all'Olimpico contro la Lazio, ha indubbiamente complicato i piani delMilan, che ora si ritrova al quinto posto in classifica anche se ha i medesimi punti di Napoli e Juventus. I numeri dimostrano che la squadra ha un rendimento piuttosto altalenante: nelle ultime cinque partite, sono arrivate due sconfitte, altrettante vittorie e un pareggio. Inoltre, le sette sconfitte rimediate sinora in campionato sono arrivate tutte nel 2021. Una seconda parte di stagione quindi molto complicata. Ora restano cinque giornate di campionato, in cui il Milan avrà altri due scontri diretti: contro Juventus e Atalanta.