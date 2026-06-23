Sul canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha discusso il nuovo assetto del Milan stabilito da Gerry Cardinale. Ecco cosa ha dichiarato.

Ravezzani prosegue

"Dopo aver ricevuto rifiuti da vari Krosche e Rangnick, cosa rimane nel progetto di Cardinale? Rimane un allenatore che era visto come una grande speranza, una promessa del calcio mondiale, Amorim, che ha ottenuto risultati notevoli in Portogallo e ci si augura che possa fare bene anche in Italia. Chi lo sa, anche se ha fallito in modo clamoroso nella sua unica esperienza internazionale con il Manchester United. Ma qui emergono le prime difficoltà, un piccolo corto circuito, poiché si afferma che tutte queste persone dovranno lavorare insieme come buoni colleghi. I dirigenti del Milan si conoscono già. Dovranno interagire con Amorim che è portoghese, un allenatore molto ambizioso, talmente tanto da affermare di voler assumere il ruolo di manager, desiderando avere un ruolo cruciale negli acquisti dei giocatori. ""Ci auguriamo che adesso, dopo tutte le difficoltà, abbia trovato la mossa giusta. Certo, se così fosse, sarebbe una semplice coincidenza, poiché se Almstad e gli altri da lui scelti sono così capaci, non si comprende perché non se ne fosse accorto anche 20 giorni fa, quando era impegnato in videochiamate e contatti con recruiter per cercare dirigenti, perché pensava che le persone già presenti al Milan, le cosiddette seconde linee, non fossero all'altezza. Cosa dobbiamo attenderci ora? Dobbiamo essere realistici, possiamo sperare che Amorim proponga un gioco eccezionale. È un'aspettativa. Ricordiamo che molti di questi esperti del Nuovo Calcio alla fine non raggiungono risultati significativi. "

"Allora, dopo un lungo periodo di ricerche, Gerry Cardinale ha finalizzato l'organizzazione del Milan. Questa introduzione, fatta quasi un mese fa, avrebbe potuto far pensare all’arrivo di figure di grande peso per un importante rilancio, con esperienza comprovata, vittorie e successi, ma nulla di tutto ciò si è concretizzato. Cardinale promuove i membri di riserva e crea così una struttura che è praticamente la stessa di prima, elevando, insomma, i vice con un nuovo allenatore. Cosa ci si può aspettare da tutto ciò? Per iniziare, è importante sottolineare che il calcio è così imprevedibile, per nostra fortuna, che anche le decisioni più stravaganti possono alla fine rivelarsi efficaci. Quindi, chissà che in questa fase di grande incertezza, dove vengono elevate all’improvviso persone che non hanno ricoperto ruoli di rilievo nel club per anni, si possano scoprire dei talenti brillanti che sono stati sottovalutati."