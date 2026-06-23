Ormai è solo questione di tempo prima che il Milan possa tornare in campo. Prima termineranno i Mondiali e dopodiché inizieranno i ritiri estivi. A tal proposito l'ambiente rossonero è curioso di vedere dal vivo Ruben Amorim che nel giro di poco arriverà nel capoluogo lombardo. Stando a quanto riportato dai media locali, il portoghese arriverà il 6 di Luglio.

Per la settimana dopo, esattamente dal 12 Luglio vi saranno test e visite mediche per dare poi il via alla nuova stagione nonché alla tourneé estiva. Le indiscrezioni fanno trapelare che l'allenatore vuole avere tutta la rosa al completo prima di iniziare a fare delle scelte e in questa ottica anche i giovani saranno considerati.

Pulisic rimane al centro: il no di Cadinale ad un'offerta americana

è impegnato a pianificare il futuro del. Il proprietario del club, che di recente ha messo a punto la nuova struttura organizzativa, è consapevole che la squadra necessita di nuovi giocatori, ma una delle priorità delè anche quella di mantenere i suoi giocatori migliori, come ad esempio. Quest'ultimo, secondo fonti americane, avrebbe ricevuto un'offerta sostanziosa di 10 milioni di dollari netti all'anno per cinque anni dal

Tuttavia, come riportato da gazzetta. it, il Milan ha dato un deciso rifiuto, poiché Cardinale considera Pulisic essenziale per il futuro del Diavolo e quindi non è affatto disponibile sul mercato. È importante notare che l'attaccante americano, attualmente impegnato nel Mondiale con la sua squadra, ha un contratto valido fino al 2027, con un'opzione per un'estensione automatica fino al 2028. Perciò non c'è un'urgenza immediata, ma è evidente che a breve si dovrà avviare una discussione per il rinnovo. Se ne parla da tempo, ma le trattative si sono fermate alcuni mesi fa e ora la situazione è in attesa.

Cardinale spera di riuscire a far restare anche Luka Modric a Milano. Il croato ha un contratto che scade tra una settimana, ma non ha preso ancora una decisione riguardo all'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Ha anche ricevuto un'offerta dal Real Madrid per entrare nel team tecnico di Mourinho. Al momento, però, il centrocampista è esclusivamente focalizzato sul Mondiale in corso con la sua Croazia e desidera evitare distrazioni. Una volta terminata la sua esperienza nel torneo mondiale, valuterà il suo futuro, il quale spera che possa ancora essere legato al Milan.