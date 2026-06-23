Fra le molte incertezze attuali in casa Milan c’è anche il futuro di Luka Modric, il cui contratto scade fra una settimana: sceglierà di rimanere con il Diavolo per un'altra stagione o appenderà gli scarpini al chiodo e darà il via alla sua nuova carriera dirigenziale al Real Madrid? Al momento non è possibile dare una risposta definitiva poiché il campione croato deve ancora prendere una decisione. Vuole prima godersi il suo ultimo Mondiale, dopodiché farà la sua scelta.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Modric si sente molto bene al Milan, addirittura meglio di quanto si aspettava, e lo stesso vale per la sua famiglia (sua figlia Ema gioca nelle giovanili del club rossonero). Il legame con i tifosi è eccellente e i compagni di squadra lo apprezzano molto, quindi ci sono tutte le ragioni per continuare la sua carriera con il Diavolo per un altro anno. Luka è molto motivato a rimanere, ma in settembre compirà 40 anni e prima di firmare il rinnovo vuole valutare attentamente la sua situazione, ascoltando il suo corpo e il suo spirito.

Il piano di Amorim

Naturalmente, dovrà anche confrontarsi con il nuovo allenatore rossoneroappena terminerà la sua esperienza mondiale con la Croazia.desidera giustamente comprendere il piano del tecnico portoghese e come intende utilizzarlo se decidesse di rimanere: ovviamente,non può affrontare tutte le partite di campionato e Europa League, quindi lo scenario più verosimile è che possa essere schierato in match selezionati, saltando magari alcune trasferte di Europa League, giocando occasionalmente il secondo tempo e non sempre. Se si sentirà a suo agio, procederà, altrimenti dirà addio.