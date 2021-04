Calciomercato Milan, giovani e fortissimi: ecco tutti i gioielli nel mirino!

MILANO - Non c'è dubbio che il Milan vorrà portare avanti il suo "progetto giovani" anche in vista del prossimo calciomercato estivo. Si punterà infatti ancora su giovani di grandissimo valore, alcuni già pronti per il presente, altri per il futuro. Dopo i vari Tonali, Hauge e Tomori dunque, Maldini e Massara sono pronti a portare in rossonero altri super talenti, giovani e fortissimi. E, in effetti, di gioielli preziosi sulla lista della spesa del Milan ce ne sono davvero moltissimi. Noi li abbiamo raggruppati tutti in questo nostro focus di mercato. Partiamo subito dunque con la carrellata dei nomi che potrete scorrere velocemente uno dopo l'altro: via con la raffica<<<