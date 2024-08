Milan, i tifosi non abbandonano la squadra: numeri da record a San Siro

I tifosi del Milan hanno risposto presente per la prima partita della stagione. Vediamo di seguito i numeri registrati

Mancano sei giorni all’ avvio ufficiale della stagione del Milan . Sabato 17 agosto infatti la squadra allenata da Fonseca scenderà in campo contro il Torino per la prima giornata di campionato.

Su una cosa il Milan può stare certo: avrà dalla sua parte, come sempre, il supporto dei suoi tifosi. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, per la prima partita ufficiale del Diavolo sono attesi circa 70 mila tifosi sugli spalti.

Per tale motivo si andrà quasi a registrare il primo sold out della stagione. C’è da sottolineare che i supporter milanisti hanno risposto presente anche per il Trofeo Berlusconi.